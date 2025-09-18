به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته چهارم آلومینیوم اراک با استقلال خوزستان مسابقه می‌دهد.

در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود، شاگردان مجتبی حسینی پس از ۳ شکست متوالی بدون چشیدن طعم پیروزی در فصل جدید، به عنوان تیم انتهای جدولی، به استقبال حریف خوزستانی می‌روند تا با کسب امتیاز از این تیم، نگاه امیدوارانه‌تری به لیگ بیست و پنجم داشته باشد.

استقلال خوزستان که هفته گذشته با یک گل همنام تهرانی خود را شکست داده با انگیزه‌های بالا و با یک پیروزی و دو تساوی در رده دهم ۶ خانه بالاتر از آلومینیوم قرار دارد و رای کسب موقعیت بهتر در جدول به پیروزی در این دیدار بیرون از خانه می‌اندیشد.

در ۵ دیدار رودرروی دو تیم سهم آلومینیوم سازان دو پیروزی بوده و دو دیدار هم با تساوی به پایان رسیده است.

تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال خوزستان فردا جمعه و از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه‌ی، بیست و هشتم شهریور، با قضاوت ایمان کَهیِش در ورزشگاه امام خمینی اراک، مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.