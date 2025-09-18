۱۷ صادر کننده برتر سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، انواع کالا‌های پتروشیمی، صنایع دستی، صنایع گاز، نفت، خشکبار، تولید خوراک آبزیان و همچنین آبزی پروری عمده محصولاتی هستند که از چهارمحال و بختیاری به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

استاندار چهارمحال بختیاری گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد صادرات انواع محصولات از چهارمحال و بختیاری به کشور‌های هدف به ۱۰۲ درصد رشد رسیده است.

آقای مردانی افزود: همکاری بین دولت و بخش خصوصی و رسیدگی به مشکلات و موانع پیشروی صادرکنندگان در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند زمینه ساز رشد بیشتر صادرات از چهارمحال و بختیاری باشد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران هم میهمان ویژه این مراسم بود. صمد حسن‌زاده از حمایت‌های ویژه و توسعه زیرساخت‌ها برای گسترش صادرات در کشور به خصوص استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نماینده مردم شهرستان شهرکرد بن سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی هم رمز پیشرفت کشور را تولید با کیفیت دانست .