پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز فصل برداشت پسته، یک سارق هنگام برداشت غیرقانونی محصول از مزارع دهستان تنگچنار دستگیر و با قرار قانونی روانه زندان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دادستان مهریز گفت: متهم پس از دستگیری توسط عوامل پاسگاه تنگچنار و طی مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی و سپس راهی زندان شد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای نظارتی پلیس در باغهای پسته به دستور دادستانی، هدف از این اقدام را پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی عنوان کرد.
دادستان مهریز بر اهمیت همکاری مردم با پلیس تأکید کرد و افزود: گزارش فعالیتهای مشکوک توسط شهروندان میتواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز سرقتها ایفا کند.
دهقان تصریح کرد: از ساکنان مناطق باغی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.