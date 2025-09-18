به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ آب و هوای خنک، جاذبه‌های گردشگری و بازارچه‌های متنوع مهاباد را به مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران از اقصی نقاط کشور تبدیل کرده است.

آخرین روز‌های شهریور فرصتی برای گشت و گذارخانوادگی در گوشه و کنار کشور و خداحافظی با تعطیلات تابستانی است که بسیاری از مسافران ترجیح دادند مهاباد را مقصد سفر خود انتخاب کنند.

مهاباد در این روز‌های تابستان با هوای خنک و دلپذیر، برای گردشگران و میهمانان به یادماندنی‌تر شده است که مسافران در کنار بازدید از اماکن گردشگری و تفریحی، خرید از مراکز تجاری را هم در برنامه سفر خود دارند.

سد مهاباد، غار سهولان، تالاب کانی برازان، مراکز تجاری و بازارچه‌های این شهرستان، در ایام تعطیل پذیرای مسافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور است.