رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن زغالسنگ طبس گفت: پس از بررسیها، پنج نفر از مدیران شرکت به سه سال حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عبدالهی در مراسم گرامیداشت سالگرد حادثه معدن معدنجوی طبس که با حضور وزیر صمت در طبس در حال برگزاری است، گفت: امروز با تدابیر جدید، اقدامات ایمنی همچون تهویه مستقل، زهکشی مناسب، مانیتورینگ از عمق تا سطح معدن و سایر الزامات ایمنی اجرایی شده است و امید میرود با این اقدامات، دیگر شاهد حوادث مشابه در معادن طبس نباشیم.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، با یادآوری حادثه تلخ سیام شهریورماه ۱۴۰۳ افزود: پس از وقوع این حادثه، همه ظرفیتهای مدیریتی، نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی استان برای مدیریت بحران پای کار آمدند و سه روز تمام، استان و کشور درگیر رفع و دفع حادثه بود.
عبداللهی افزود: بلافاصله روند رسیدگی قضایی آغاز شد؛ پلیس آگاهی در طبس مستقر شد و اجساد جانباختگان شناسایی و بدون نیاز به آزمایش DNA به خانوادهها تحویل داده شد.
وی گفت: در این پرونده دو هدف دنبال شد؛ نخست احقاق حقوق کارگران و خانوادههای آنان و دوم ایجاد اطمینان خاطر برای کارگران زنده برای ادامه فعالیت بوده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در جریان بررسیها، پنج نفر از مدیران شرکت معدن بهعنوان مقصر معرفی شدند که هر یک به میزان ۲۰ درصد مسئول شناخته و حکم قضایی برای آنان صادر شد. پنج نفر از مدیران شرکت به سه سال حبس محکوم شدند، اما با توجه به همکاری و شرایط موجود، حبس چهار نفر از مدیران به مدت پنج سال تعلیق شد و همچنین با پیگیریها، حقوق خانوادهها برقرار و مقرر شد علاوه بر مستمری، ماهیانه مبلغی معین به مدت ۱۰ سال پرداخت شود که هر سال ۲۰ درصد به آن افزوده خواهد شد و هزینههای کفنودفن، انتقال اجساد و مزایای قانونی نیز تأمین و خدمات روانشناسی برای بازماندگان در نظر گرفته شد.
عبدالهی گفت: علت وقوع حادثه، تجمع گاز و انفجار ناشی از ضعف در زهکشی و تهویه معدن تشخیص داده شد و بر همین اساس، مدیرعامل و مدیران مسئول محکوم به حبس شدند، اما با توجه به همکاریها و برای جلوگیری از توقف تولید، بخشی از احکام به حالت تعلیق درآمد.