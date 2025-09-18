پخش زنده
کارشناس هواشناسی گلستان از آغاز فعالیت سامانه بارشی از عصر فردا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، اصحابی گفت:الگوهای هواشناسی نشان میدهند که امروز و فردا غالبا جو استان آرام و آسمان صاف و آفتابی است.
او ادامه داد: به لحاظ دمایی روند افزایش دما تا فردا ادامه دارد و بیشینه دمای استان به حدود ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد میرسد.
اصحابی افزود: به تدریج از عصر فردا با تغییر جهت جریانات، در ابتدا شاهد وزش نسبتا باد شدید، گاهی شدید و پدیده گرد و خاک خواهیم بود.
او گفت: بارشها از روز شنبه آغاز میشود.