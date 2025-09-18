پخش زنده
آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد گفت: آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد با شرکت بیش از دوهزار داوطلب جنوب آذربایجانغربی در مهاباد برگزار شد.
بهروز خضری افزود: تعداد شرکت کنندگان در آزمون دو هزار و ۱۵۳ نفر شامل ۵۶ درصد آقایان و مابقی خانمها بودند.
خضری اظهارکرد: به کارگیری افراد پس از کسب حد نصاب آزمون کتبی به صورت معرفی چند برابر ظرفیت و پس از محاسبه فرایند ارزیابی تکمیلی صورت میگیرد.