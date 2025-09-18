به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،پیکر مطهر شهیدان استواریکم یونس صیاد اربابی و ابراهیم پیری امروز بر دستان مردم ولایت مدار شهرستان زابل تشییع شد.

درحمله تروریستی دو روز گذشته به خودروی کارکنان فرمانده انتظامی شهرستان سیب سوران درمحور خاش_ زاهدان دونفر از کارکنان فرمانده انتظامی این شهرستان شهید و سرهنگ ابراهیم فضیلت فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران دچار جراحت که به علت شدت جراحات به جمع همکاران شهیدش پیوست.