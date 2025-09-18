به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عابدین هادی نژاد لاجیمی، مدیر کل بازرگانی راه‌آهن، اعلام کرد که در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۶ میلیون تن بار از طریق ناوگان ریلی در بنادر کشور جابه‌جا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

او با اشاره به ظرفیت بالای قطارها (۲۴۰۰ تا ۴۰۰۰ تن)، بر نقش حیاتی حمل و نقل ریلی به عنوان گزینه‌ای ایمن، سبز و اقتصادی در تخلیه بنادر، کاهش آلودگی هوا و اتصال بنادر به مقاصد داخلی تاکید کرد.

هادی نژاد لاجیمی همچنین به ایمنی بالاتر حمل و نقل ریلی در مقایسه با جاده‌ای (اشاره به تلفات سالانه ۲۶ هزار نفر در جاده‌ها) و مصرف سوخت کمتر آن (۳.۲ سی‌سی در هر تن-کیلومتر در مقابل ۳۳.۳ سی‌سی در جاده) اشاره کرد و افزود: سهم حمل و نقل ریلی از کل تناژ بار جابه‌جا شده در بنادر در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۳ درصد بوده که به نزدیکی ۸ درصد در سال جاری رسیده و هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت، رسیدن به ۲۵ درصد است.

در ادامه همین برنامه، حمیدرضا آبایی مدیر اجرایی طرح جامع بنادر کشور، ضمن تایید سهم کنونی ۷.۵ تا ۸ درصدی حمل بار ریلی که در مقایسه با میانگین جهانی ۴۰ تا ۵۰ درصدی بسیار پایین است، بر ضرورت توسعه اتصال بنادر به شبکه ریلی و بهبود زیرساخت‌ها تاکید کرد. او از پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه اتصال بندر چابهار به ریل خبر داد و بنادر اصلی خرمشهر، بندر امام خمینی، بندر شهید رجایی و بندر امیرآباد را جزو بنادر متصل به شبکه ریلی برشمرد.

آبایی همچنین به سهم بندر شهید رجایی در حمل ریلی کانتینری و رقابت نزدیک آن با بندر امام خمینی و سهم ۴۰ درصدی بندر خرمشهر اشاره کرد و محدودیت‌های زیرساختی بندر امیرآباد را دلیل استفاده کمتر آن از ظرفیت ریلی دانست.

مدیر اجرایی طرح جامع بنادر کشور افزود:چالش‌های کلیدی در این میان، افزایش زمان انتقال بار با کامیون (یک تا دو روز) در مقایسه با حمل ریلی تا تهران (حدود پنج روز) است که رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد.

همچنین، نیاز به تقویت زیرساخت‌های داخلی بنادر برای تسهیل حرکت قطارها و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف برای افزایش ظرفیت حمل ریلی بار، از دیگر مواردی است که آبایی به آن‌ها اشاره کرد. هر دو مدیر بر این نکته صحه گذاشتند که برای رسیدن به هدف ۲۵ درصدی تا پایان برنامه پنج ساله، باید سالانه به طور متوسط ۵ درصد به سهم حمل و نقل ریلی افزوده شود که این امر نیازمند عزم جدی، سرمایه‌گذاری و اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها و فرآیندهای لجستیکی است.