به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، یوسف سلمان خواه با تاکید بر لزوم حفظ محیط زیست از تاسیسات گردشگری خواست در راستای تحقق شعار «گردشگری مسئولانه- محیط زیست جاودانه» از سفره‌های یکبارمصرف پلاستیکی و نایلونی در رستوران‌ها، مهمانپذیر‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تاسیسات گردشگری استان استفاده نکنند.

وی این تصمیم را گامی مهم در راستای توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه دانست و افزود: این محصولات به دلیل غیرقابل بازیافت بودن، آلودگی شدید زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند، مناظر طبیعی و بکر استان ما را زشت می‌کند و تهدیدی جدی برای حیات وحش و اکوسیستم‌های حساس گیلان از جمله تالاب بین‌المللی انزلی محسوب می‌شوند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان همچنین با بیان اینکه استفاده از آنها برای سرو غذا، به ویژه غذای داغ، می‌تواند موجب انتقال مواد مضر و سرطان‌زا به بدن انسان شود گفت: به جای استفاده از این محصولات مضر، به تمامی تاسیسات گردشگری و میزبانان توصیه می‌شود از محصولات باکیفیت و زیبای صنایع‌دستی اصیل گیلان، سفره‌های پارچه‌ای و گیاهی استفاده کنند.

سلمان خواه تصریح کرد: این اقدام علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، موجب رونق اقتصاد محلی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران بومی و معرفی هرچه بیشتر هنر اصیل گیلان به گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد و مهمانان ما اشتیاق زیادی برای تجربه فرهنگ اصیل و زندگی به سبک محلی دارند و استفاده از این محصولات، جذابیت و اصالت سفر به گیلان را افزایش می‌دهد.