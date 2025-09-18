استاندار همدان در ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان درگزین بر وفاق ملی و انسجام اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی گفت: در یک سال گذشته تلاش‌های جدی برای رفع مشکلات استان انجام شده و با همدلی و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سیاسی، منابع مالی جذب و طرح ها به مرحله اجرایی رسیده است.

او افزود: توسعه و پیشرفت استان در اولویت قرار دارد و با مدیریت جهادی درصدد رفع مشکلات مردم و ارتقای رضایت اجتماعی هستیم.

استاندار همدان همچنین به برنامه‌های آینده در حوزه تسهیلات بانکی و حمایت از تولید اشاره و بر لزوم تفکر توسعه‌محور در جامعه تاکید کرد.

ملانوری شمسی تأکید کرد: این جلسات و بازدید‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رفع موانع تولید، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم برگزار می‌شود و نتیجه تعامل همه دستگاه‌ها، نمایندگان، دستگاه قضایی و رسانه‌ها است.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی هم به نبود راه‌های ارتباطی مناسب اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی پروژه‌های عمرانی شد که تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته‌اند.

سیدابوالحسن مصطفوی از مسئولان استانی خواست تا به وعده‌ها عمل کنند و توجه ویژه‌ای به توسعه شهرستان داشته باشند.