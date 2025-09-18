



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت بانو ثمینه باغچه‌بان، آموزگار ناشنوایان و نویسنده نام‌آور حوزه کودک و نوجوان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

خبر تلخ درگذشت بانو ثمینه باغچه‌بان بار دیگر به ما یادآوری کرد که در جهان پرهیاهوی ما، انسان‌هایی زیست می‌کنند که از نعمت شنوایی محروم هستند، اما در خلوت و سکوت خود گنجی نهفته دارند. گنجی که استحصال آن، ثمره تلاش چند نسل از خانواده‌ای بود که زندگی خود را وقف ناشنوایان کردند و عمری را در راستای خدمت به خلق سپری نمودند.

ثمینه باغچه‌بان، این بانوی وطن دوست با دنبال کردن مسیر پدر بزرگوارش، همیشه در خدمت آموزش بود و هیچ‌گاه سنگر معلمی را رها نکرد تا راه ارتباط ناشنوایان با دنیا گسسته نشود.

سکوت زبان گویای ناشنوایان کشور را اول به خانواده باغچه‌بان و پس از آن به تمامی ناشنوایان کشور تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم تلاش بزرگ این بزرگواران همواره تداوم داشته باشد و خدمت به معلولین در تمام سطوح در اولویت مردم مهربان و نوع دوست قرار بگیرد.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی