

به گزار خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مردم قدر شناس و شهید پرور شهرستان بویراحمد و شهرستان‌های همجوار پیکر مرحوم حاجیه بی‌بی فرنگیس پناهی مادر شهید کرامت الله ایزدپناه عصر امروز در روستای دمکره دشتروم بویراحمد تشییع و در قبرستان این روستا به خاک سپرده شد.

مردم قدرشناس و همیشه در صحنه شهرستان بویراحمد با حضور در مراسم تشییع این مادر شهید ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

شهید کرامت‌الله ایزدپناه از شهدای شاخص کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۳۰ در روستای امیر آباد از توابع شهرستان بویراحمد دیده به جهان گشود و پدر نام کرامت را بر او نهاد.

این شهید والامقام در سال ۱۳۴۹ پس از آشنایی با فردی مبارز به فعالیت های مذهبی و سیاسی دست زد و به همین دلیل پنج بار از مسئولیت خود در کارخانه قند یاسوج اخراج شد.

وی در سال ۱۳۵۲ وارد دانشسرای عشایری شد و این بار نیز بعد از یک سال تحصیل در این دانشسرا به خاطر فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم طاغوت از دانشسرای عشایری نیز اخراج شد.

شهید ایزدپناه پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۹ در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شد که در این مرحله بعنوان اولین نماینده مردم شهرستان بویراحمد وارد مجلس شورای اسلامی شد.

این شهید بزرگوار در روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور سال ۱۳۵۹ در حالیکه به عنوان اولین نماینده مردم بویراحمد در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده بود، در اولین روز‌های جنگ تحمیلی و هجوم وحشیانه رژیم بعث عراق به وطن رهسپار جبهه‌های جنگ شد.

شهید ایزدپناه در ماه اول جنگ تحمیلی در ۱۲ آبان ۱۳۵۹ شهادت در راه حق را بر صندلی سبز بهارستان ترجیح داد و در منطقه عملیاتی جنوب آبادان به دست دشمن متجاوز بعثی به شهادت رسید.

این شهید والامقام در یکی از سخنرانی هایش بیان کرد:

مردم عشایر به ندای انبیاء و همه‌ی شهیدان اسلام جواب مثبت داده‌اند و قد علم کرده‌اند و تا آخرین فشنگ را در قلب ظالمان بنشانند و جهان را از لوث وجود قابیلیان پاک کنند.