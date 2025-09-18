با توجه به افزایش ورود کاروان‌های عمره گزار ایرانی از ابتدای مهرماه، ۲ هتل عولیان الماسی و صنود الریان با ظرفیت بالای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در مکه پذیرای زائران ایرانی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست ستاد عملیات عمره در مکه مکرمه با حضور مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مکه و اعضای ستاد برگزار شد.

در این نشست با اشاره به افزایش تعداد پرواز‌های عمره از ۲ به ۴ پرواز روزانه از ابتدای مهرماه، اعلام شد: از ۳۱ شهریور دو هتل صنود الریان و عولیان الماسی به مجموعه هتل‌های محل اقامت زائران ایرانی افزوده می‌شود.

هتل اولیان الماسی با ظرفیت پذیرش حدود ۱۷۰۰ نفر و هتل صنود الریان با ظرفیت حدود ۶۴۰ نفر در قالب ۶ کاروان، شرایط بهتری را برای اسکان زائران فراهم خواهند کرد.

همچنین در این نشست، مسئول امداد و تدارکات اعلام کرد: تاکنون هیچ‌یک از زائران ایرانی در مکه مکرمه با مشکل زندانی شدن یا فوت مواجه نشده‌اند.

مسئول ستاد عملیات عمره نیز با اشاره به برگزاری مستمر جلسات اطلاع‌رسانی برای مدیران راهنما، از کاهش چشمگیر مراجعات و شکایات زائران خبر داد.

در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد شد سامانه‌ای ویژه ثبت اشیای گمشده و پیدا شده، ایجاد شود تا زائران بتوانند موارد مربوط را پیگیری کنند.

رئیس تیم پزشکی نیز گزارشی از وضعیت مراکز درمانی سعودی پذیرای زائران ایرانی ارائه کرد و بر هماهنگی‌های لازم در این زمینه تأکید شد.

این نشست با حضور مسئولان بخش‌های مختلف شامل اسکان، نقلیه، پزشکی، بازرسی، حراست، امداد و تدارکات و رئیس ستاد عملیات مکه برگزار شد.