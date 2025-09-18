پخش زنده
امروز: -
مراسم چهلم و یادبود نصرالله عبادی، از چهرههای ماندگار و پیشکسوت تئاتر همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که در مجتمع فرهنگی و هنری آوینی همدان برگزار شد جمعی از هنرمندان و بازیگران تئاتر حضور داشتند.
استاد عبادی متولد سال ۱۳۱۲ در همدان بود و فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۲۵ آغاز کرد.
او از نخستین فارغالتحصیلان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به شمار میرفت و از سال ۱۳۲۷، به مدت سه سال در محل قدیم رادیو همدان – واقع در طبقه بالای اداره پست و تلگراف خیابان بینالنهرین – نمایشنامههایی را برای پخش رادیویی اجرا میکرد.
این هنرمند پیشکسوت، شامگاه جمعه ۱۷ مرداد در بیمارستان بهشتی شهر همدان دارفانی را وداع گفت.