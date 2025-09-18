در قالب طرح شهید عجمیان؛

تعمیر و نوسازی ۲۹ مدرسه توسط گروه جهادی فطرس

گروه جهادی فطرس در آستانه فصل بازگشایی مدارس اقدام به تعمیر میز و نیمکت و زیبا سازی مدارس کرده است.