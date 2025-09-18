به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، با نصب دستگاه جدید و روش نو در مرکز تخصصی قلب کردکوی دغدغه بیماران به حداقل رسیده است.

در مرکز فوق تخصصی قلب کردکوی سالانه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ مورد آنژیوگرافی، ۳ هزار آنژیوپلاستی و بیش از ۴۰۰ مورد جراحی قلب باز انجام می‌شود.

در گلستان ۳ مرکز خدمات قلب مانند بیمارستان امیرالمومنین کردکوی، بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان و بیمارستان اعظم گنبدکاووس، با تعرفه‌های دولتی و تحت پوشش کامل بیمه‌ها فعالند.