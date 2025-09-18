پخش زنده

ساختمان جدید شعبه بیمه البرز در بندر امام خمینی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فرماندار شهرستان ماهشهر در این مراسم گفت: ظرفیتهای موجود در بندرامام خمینی ماهشهر ایجاب میکند که شرکتهای بیمه حضور پررنگتری داشته باشند.
هرمز بهاروند افزود: بیش از ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر در مجتمعها و صنایع پتروشیمی و حدود ۱۵ هزار نفر در مجموعههای بندری مشغول به کار هستند. اگر قراردادهای بیمهای شرکتها در همین منطقه منعقد شود، علاوه بر تأمین نیاز کارگران، گردش مالی در شهرستان باقی میماند و ارزش افزوده آن صرف توسعه خدمات شهری میشود.
وی ادامه داد: فرمانداری ماهشهر آمادگی دارد از همه شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی برای راهاندازی شعب و ارائه خدمات بهتر در منطقه حمایت کند.
امام جمعه بندرامام خمینی در این مراسم گفت:مردم این منطقه شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و مسئولان باید قدر این فرصت خدمترسانی را بدانند.
حجت الاسلام جاسم عبادی افزود: افتتاح ساختمان جدید بیمه البرز اقدامی ارزشمند برای افزایش امید و اعتماد مردم است. اعتمادسازی تنها با سخنرانی محقق نمیشود بلکه باید مردم در عمل ببینند که مسئولان خدمتگزار هستند.
مدیر عامل بیمه البرز نیز در این مراسم گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان خوزستان تحت پوشش انواع بیمههای بیمه البرز قرار دارند.
وی ادامه داد:امروز بیمه البرز در میان شرکتهای بیمه بالاترین سطح رضایتمندی را دارد و امیدواریم با این اقدام بتوانیم این رضایتمندی را بیش از پیش ارتقا دهیم.