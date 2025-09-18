پخش زنده
سومین جشنواره ملی لیموترش و نخستین جشنواره خرما در شهرستان رودان کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزان شهرستان رودان گفت: این جشنواره تا ۲۸ شهریور از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در بوستان تدبیر رودان برگزار میشود.
یعقوب شمس الدینی افزود: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای باغی و اقتصادی منطقه برگزار میشود.
وی گفت: در این جشنواره غرفههایی برای معرفی محصولات این شهرستان در نظر گرفته شده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نیز گفت: سطح زیر کشت خرما در هرمزگان ۳۸ هزار هکتار است که سالانه ۱۹۶ هزار تن این محصول برداشت میشود.
محمدرضا شیخ زاده افزود: سالانه بیش از ۶۵ هزار تن خرما از هرمزگان صادر میشود.
وی گفت: ارقام مجول، پیارم، خاصویی، مرداسنگ، زاهدی و مضافتی مهمترین ارقام صادراتی استان هستند که به کشورهای آمریکا، استرالیا، اوراسیا، هند و کشورهای اروپایی صادر میشوند.
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: شهرستان رودان با تولید سالانه ۳۷ هزار تن رتبه سوم تولید خرما در هرمزگان دارد.
شیخ زاده افزود: هرمزگان با تولید سالانه ۲۸۴ هزار تن رتبه دوم محصول لیموترش در کشور را دارد.
وی گفت: شهرستان رودان با برداشت سالانه ۱۹۵ هزار تن لیمو رتبه نخست این محصول در استان را دارد.
بیشتر بخوانید؛ برداشت خرمای مجول در رودان
خرما و لیموترش دو محصول مهم و اساسی هرمزگان است.
این جشنواره به صورت زنده از شبکه استانی صداوسیمای مرکز خلیج فارس نیز پخش میشود.