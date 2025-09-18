حضور دو داور ایرانی در مسابقات بینالمللی پارابدمینتون چین
زهرا رحمتی حقنژاد به عنوان سرداور و هرمین آرمینمهر به عنوان داور در مسابقات بینالمللی پارابدمینتون چین قضاوت میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دو داور ایرانی در مسابقات بینالمللی پارابدمینتون چین حضور دارند. این رقابتها ۲۵ تا ۳۰ شهریور در حال برگزاری است و زهرا رحمتی حقنژاد به عنوان سرداور و هرمین آرمینمهر به عنوان داور در این رویداد مهم بینالمللی قضاوت میکنند.
حضور داوران ایرانی در چنین رویدادهایی نشاندهنده جایگاه ارزشمند ایران در عرصه داوری پارابدمینتون جهان است. فدراسیون بدمینتون ایران ضمن قدردانی از تلاشهای این دو داور، موفقیت و سربلندی آنها را در اجرای مسئولیت خطیر قضاوت مسابقات بینالمللی آرزو دارد.