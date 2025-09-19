پخش زنده
فرمانده انتظامی قیروکارزین از دستگیری عاملان مجروح کردن کودکی ۵ ساله در شهرستان فیروزآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ شیرمحمد شیخی فرمانده انتظامی قیروکارزین گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح کودکی ۵ ساله در شهرستان فیروزآباد و متواری شدن متهمان به سمت شهرستان قیروکارزین، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد که ۳ نفر به علت اختلافات خانوادگی به سمت فردی اقدام به تیراندازی کردهاند که کودک ۵ ساله رهگذر مجروح میشود و پس از اعتراض والدینش، پدر و مادر کودک نیز توسط ضاربان با سلاح سرد مجروح و روانه بیمارستان میشوند.
سرهنگ شیخی ادامه داد: بلافاصله طرح مهار اجرا میشود و ماموران انتظامی شهرستان قیروکارزین هنگام گشتزنی در محورهای مواصلاتی، خودرو متهمان را شناسایی کرده و با اقدامات فنی آن را توقیف کردند و هر ۳ نفر نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی قیروکارزین با اشاره به اینکه اسلحه سرد و گرم استفاد شده در درگیری از متهمان کشف شده است، گفت: ضاربان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.