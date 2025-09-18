وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی معادن، گفت: دولت چهاردهم پس از حادثه معدن طبس، اصلاحات اساسی در زمینه ایمنی را به‌عنوان اولویت نخست خود قرار داد تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم یادبود جان‌باختگان حادثه معدن طبس با تسلیت به خانواده‌های داغدار، گفت: ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ ضروری است.

اتابک افزود: حادثه‌ای که برای معدنکاران شریف این منطقه رخ داد، زخمی عمیق بر دل همه ما گذاشت که التیام آن به این زودی‌ها ممکن نیست.

به گفته وی در روز حادثه شاهد بودیم که همه شهر‌ها و استان‌های اطراف و دستگاه‌های مختلف با تمام توان برای امدادرسانی و کمک به بیرون آوردن پیکر‌های مطهر جان‌باختگان پای کار آمدند که این همبستگی و تلاش جمعی جای تقدیر دارد و من به استان خراسان جنوبی تبریک می‌گویم که چنین روحیه همدلی در آن موج می‌زند.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مسئولان ارشد کشور گفت: رئیس‌جمهور هر روز شخصاً وضعیت معدن و خانواده‌های داغدار را پیگیری کرده است.

اتابک گفت: همچنین رئیس مجلس، نایب‌رئیس مجلس، ریاست قوه قضاییه و دیگر مسئولان ملی با جدیت موضوع را پیگیری کردند.

وزیر صمت افزود: همچنین وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری در این ایام به‌طور مستقیم پای کار بودند و هرکدام بخشی از تعهدات را عملیاتی کردند.

اتابک با تأکید بر اهمیت ایمنی معادن افزود: معادن زغال‌سنگ پرخطرترین معادن دنیا هستند و ارتقای ایمنی آنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

به گفته وی در حال حاضر قانونی توسط مجلس در حال تصویب است که به مسائل جامعه زغال سنگ کشور می‌پردازد و این قانون امنیت شغلی و سختی کار کارکنان معادن را مد نظر قرار داده و می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در معادن زغال سنگ کشور را حل کند.

اتابک گفت: همچنین در سال گذشته، بیش از ۸۸ هزار ساعت آموزش برای کارگران معادن کشور اجرا شد و بازدید‌های تخصصی متعددی برای افزایش سطح ایمنی انجام شد.

وزیر صمت از افتتاح مرکز امداد و نجات معادن در طبس خبر داد و گفت: امروز یک مرکز امداد و نجات در منطقه معدنی طبس راه‌اندازی شد که باید به‌صورت تخصصی و با مشارکت همه معادن اداره شود تا همه کارگران معدن بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.