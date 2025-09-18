پخش زنده
امروز: -
گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس، بیانیه مهمی را در خصوص طرح رژیم صهیونیستی برای حمله به شهر غزه و وضعیت اسرای صهیونیست صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فلسطین شهاب، گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای خطاب به فرماندهی نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «غزه لقمه آسانی برای ارتش بزدل صهیونیستی نخواهد بود و ما از شما نمیترسیم و آمادهایم تا نظامیانتان را به جهنم بفرستیم.»
شاخه نظامی حماس تصریح کرد که ارتشی از شهادتطلبان و هزاران کمین و بمب دستساز برای نظامیان صهیونیست آماده کرده و غزه گورستان آنها خواهد بود.
این بیانیه تصریح کرد که دشمن صهیونیستی با این تصمیم وارد یک جنگ فرسایشی سخت خواهد شد که هزینههای بیشتری شامل تلفات و اسارت نظامیان صهیونیست به همراه خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است: ما مجاهدین خود را برای قرار دادن بمبها در داخل کابین خودروهای زرهی شما آموزش دادهایم، همچنین بولدوزرهای شما اهداف مهمی برای مجاهدین ما خواهند بود و باعث افزایش تعداد اسیران شما نزد ما خواهند شد.
در این بیانیه همچنین به شرایط اسرای صهیونیست در غزه نیز اشاره و تاکید شده است: اسیران شما در محلههای شهر غزه پراکنده هستند و تا زمانی که نتانیاهو تصمیم به کشتن آنها گرفته است، ما به جان آنها اهمیت نخواهیم داد. آغاز و گسترش این عملیات جنایت کارانه به این معنی است که شما هیچ اسیری، نه زنده و نه مرده، به دست نخواهید آورد و سرنوشت همه آنها مانند سرنوشت «ران آراد» [خلبان مفقود صهیونیست]خواهد بود.