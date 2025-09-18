به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و احتمال بهره برداری از اینگونه تجهیزات برای تصویر برداری علیه منافع نظام جمهوری اسلامی ایران و ارسال اطلاعات به شبکه‌های معاند، حساسیت موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی و رعایت موازین قانونی، ماموران پلیس آگاهی با مراجعه به خانه یکی از شهروندان در یکی از خیابان‌های اطراف شهرستان، موفق به کشف و توقیف یک دستگاه هلی شات قاچاق بدون هرگونه مجوز قانونی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی ارزش تقریبی هلی شات کشف شده را بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به اینکه تولید، نگهداری و استفاده از تجهیزات پروازی بدون مجوز جرم تلقی شده و پلیس با قاطعیت با عاملان آن برخورد قانونی خواهد کرد از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک و مغایر با قوانین بلافاصله مراتب را از طریق تلفن فوری ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.