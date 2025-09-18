به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، طرح اعتلای دستیاران آموزشی استان گلستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان در نشست خبری با اشاره به آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید از واریز سرانه دانش آموزان خبر داد.

یوسف دوجی مدیر آموزش و پرورش شهرستان مراوه تپه، هم در نشست خبری گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید ۴ مدرسه جدید روستایی در بخش گلیداغ افتتاح می‌شود.

کارگاه مقدماتی تربیت مربی حجاب و عفاف طرح طوبی امروز در گرگان با حضور بیش از ۲۰۰ بانو از سراسر استان برگزار شد.

مجتبی زنگی رییس هیئت دوچرخه سورای استان گفت: مسابقات منطقه‌ای باشگاه‌های استان‌های شمالی با حضور گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و خراسان‌های رضوی و شمالی در سه مقطع جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان فردا در رامیان برگزار می‌شود.