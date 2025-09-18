پخش زنده
از طرح ملی اعتلای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان تا برگزاری مسابقات دوچرخه سواری استانهای شمالی کشور فردا در رامیان، را در این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، طرح اعتلای دستیاران آموزشی استان گلستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان در نشست خبری با اشاره به آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید از واریز سرانه دانش آموزان خبر داد.
یوسف دوجی مدیر آموزش و پرورش شهرستان مراوه تپه، هم در نشست خبری گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید ۴ مدرسه جدید روستایی در بخش گلیداغ افتتاح میشود.
کارگاه مقدماتی تربیت مربی حجاب و عفاف طرح طوبی امروز در گرگان با حضور بیش از ۲۰۰ بانو از سراسر استان برگزار شد.
مجتبی زنگی رییس هیئت دوچرخه سورای استان گفت: مسابقات منطقهای باشگاههای استانهای شمالی با حضور گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و خراسانهای رضوی و شمالی در سه مقطع جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان فردا در رامیان برگزار میشود.