یک شرکت دانش بنیان در قم، بسته بندی پلاستیکی را با بهره گیری از فن آوری نانو با هدف ماندگاری محصولات صیفی و باغی طراحی و تولید کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان نانو فیدار نیکان پارس در قم از تولید بسته‌بندی‌های هوشمند و افزودنی‌های آنتی‌باکتریال با هدف افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات غذایی خبر داد.

حمیدرضا بیات با اشاره به فعالیت‌های شرکت دانش بنیان نانو فیدار پارس که ایده اولیه محصول این شرکت در سال ۱۳۹۱ از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیر عامل شرکت خانم آزاده مرزبان گرفته شد گفت: محصول این شرکت بسته‌بندی هوشمند برای میوه و سبزیجات، نان، حبوبات، خشکبار، گیاهان دارویی و مواد غذایی منجمد است که علاوه بر کنترل افت ویتامین‌ها، ضایعات مواد غذایی را به میزان قابل‌توجهی کاهش و ماندگاری مواد غدایی را افزایش می‌دهد.

وی هدف اصلی این فعالیت را علاوه بر سودآوری، ایفای نقش اجتماعی در کاهش ضایعات غذایی و صرفه‌جویی منابع آبی عنوان کرد و گفت: طبق آمار سال ۱۳۹۵، ارزش ضایعات مواد غذایی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار و حجم آب مصرف‌شده برای این ضایعات ۹ میلیارد مترمکعب بوده است؛ که این ارقام اهمیت ویژه این محصول دانش بنیان را نشان می‌دهد.

بیات در پایان گفت: سرمایه‌گذاری اولیه توسط اعضای هیئت‌مدیره انجام شد و پس از ارائه نمونه‌های اولیه به صادرکنندگان و دریافت بازخورد، توانستیم محصولات را به مرحله ثبت سفارش برسانیم و جای خود را در بازار جهاتی باز کنیم.