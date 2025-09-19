به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رامین پریسایی، رییس پارک ملی بختگان گفت: مأموران یگان حفاظت پارک ملی بختگان در ادامه پایش‌های مستمر خود، دو متخلف حرفه‌ای را که مشغول شکار غیرمجاز پرندگان بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متخلفان با استفاده از تله‌های دست‌ساز و تجهیزاتی از جمله دوربین شکاری، اقدام به شکار پرندگان در این پارک ملی می‌کردند.

پریسایی ادامه داد: در این عملیات، ۶ قطعه پرنده طرقه و یک قطعه کبوتر که به صورت زنده شکار شده بود، کشف و ضبط شد.

رییس پارک ملی بختگان گفت: بر اساس دستور مقام قضایی شهرستان، وسیله نقلیه متخلفان توقیف و پرونده برای رسیدگی کامل به مراجع قضایی ارسال شد.