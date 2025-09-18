به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پایان شهریور ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مودیان است.

مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: به دلیل حمله رژیم صهیونیستی و دفاع مقدس ۱۲ روزه، مهلت تسلیم اظهارنامه مودیان گروه‌های مختلف که پیش از این پایان خرداد و پایان تیرماه بود تا پایان شهریور ماه تمدید شد.

مظاهر سعیدی افزود: مودیان گروه‌های حقیقی، صاحبان مشاغل، شرکت‌ها حقوقی و درآمد اجاره تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند تا اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.