مودیان تا سی و یکم شهریور فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پایان شهریور ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مودیان است.
مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: به دلیل حمله رژیم صهیونیستی و دفاع مقدس ۱۲ روزه، مهلت تسلیم اظهارنامه مودیان گروههای مختلف که پیش از این پایان خرداد و پایان تیرماه بود تا پایان شهریور ماه تمدید شد.
مظاهر سعیدی افزود: مودیان گروههای حقیقی، صاحبان مشاغل، شرکتها حقوقی و درآمد اجاره تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند تا اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.