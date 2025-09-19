پخش زنده
نیمی از لیموترش کشور در سطحی افزون بر ۱۷ هزار هکتار در باغهای استان فارس تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی فارس گفت: میزان تولید لیمو ترش در کشور حدود ۸۵۷ هزارتن است و بر اساس پیش بینی ها، امسال ۴۳۰هزار تن در این استان تولید میشود.
ابوالفضل زمانی فرد با بیان اینکه لیموترش نوبرانه استان فارس از نیمه مردادماه برداشت و به بازار عرضه میشود، افزود: برداشت این محصول تا پایان سال با رقم لیسبون ادامه دارد.
به گفته وی؛ بیشترین سطح باغهای لیموترش استان فارس در شهرستانهای قیروکارزین، جهرم، داراب، فیروزآباد و کازرون است.
زمانی فرد افزود: عمده ارقام لیموی استان فارس شامل لیمو آب، لیسبون، پرشین و خارگل است و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از لیموی تولیدی به صورت تازه خوری و مابقی در صنایع فرآوری استفاده میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: مجموعه اقدامات اصلاح و احیاء، استفاده از نهال سالم و استاندارد، آموزش و ارتقاء دانش فنی، تغذیه به همراه بهداشت باغ و احداث باغهای متراکم و نیمه متراکم در دستور کار این سازمان قرار دارد.