وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهریار یک شاعر زنده است و هنوز با تمنا و عشق از او سخن می‌گوییم زیرا زبان او زبان روشنفکرانه و عامیانه است و شعرش پیوندی بین زبان کلاسیک و فاخر و زبان مردم ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سید عباس صالحی در آیین اختتامیه کنگره بین المللی استاد شهریار در سالن همایش‌های بین المللی تبریز اظهار کرد:شهریار در عین اینکه برخاسته از محفل روشنفکران است یک شاعر مذهبی و آیینی به شمار می‌رود که آثار ارزنده‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: اقتباس‌های او از قرآن، احادیث و محبتی که به امام علی (ع) دارد قابل توجه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهریار شاعری است که تعلق او به آذربایجان در کنار تعلق به وطن پا به پا حرکت می‌کند و قدرت توازن بخشی دارد که هر ۲ عشق را به اندازه در یک سطح نگه می‌دارد.

صالحی با بیان اینکه تبریز نماد ادب، مقاومت، پایداری و سد پولادین تاریخ این سرزمین بوده و هست افزود: همه ملت‌ها و جوامع شاعرانی دارند، اما شعر در ایران متمایز و روح این کشور است. ایران، همزاد شعر است و هیچ ملتی مانند ایران، شاعرانه نزیسته و نیندیشیده و حتی هنرش شاعرانه نبوده است.

وی ادامه داد: شعر در ایران جایگاه رفیع و کم مانندی دارد، زیرا کمتر ملتی به اندازه ایران سابقه شاعرانگی دارد.

صالحی گفت: جغرافیا و کل اقلیم ایران نیز شاعرانه بوده و ردپای شعر در تک به تک اقوام دیده می‌شود.

وی افزود: زبان‌ها و اقوام ایرانی، شاعران بزرگی در طول تاریخ داشته‌اند و حتی سینما، مینیاتور و هنر‌های تجسمی ایران شعر است.

وی تاکید کرد: افتخار می‌کنیم که شهریار را داریم. در دوره‌ای که معجزه‌ها کمیاب شده‌اند هنوز شهریار‌ها را داریم و در عصر خود آنها را دیده‌ایم.

صالحی ادامه داد: شهریار شاعر ۲ زبانه‌ای است که در هر ۲ زبان شعر‌های بسیار خوبی دارد.

وی خاطرنشان کرد: لیست بلند بالایی از شاعران چندزبانه داریم اما نزدیک به همه آنها در یک زبان اشعار فاخر داشتند و در دیگر زبان‌ها گمنام هستند اما شهریار در هر ۲ زبان مخاطبان خود را دارد.

صالحی اظهار کرد: شهریار پل شرق و غرب است و به خاطر تسلط به زبان فرانسه با ادبیات فرانسه و عاطفه ایرانی آشناست که باعث شده با پیوندی بین شرق و غرب یک ترکیب مزین ایجاد کند.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی گفت:دکتر پزشکیان ارادت خاصی به استاد شهریار دارد و حتی از اشعارش در دیپلماسی خارجی بهره می‌گیرد.

وی ادامه داد: از هیات دولت تشکر می‌کنم که پیشنهاد ما برای برگزاری این کنگره را تایید کرد و به استان اجازه دادند که برای امسال و سال آینده کنگره بزرگداشت شهریار برگزار شود و حتی دفاع مقدس ۱۲ روزه نتوانست مانعی برای این رویداد باشد.

سرمست گفت: این رویداد امسال در تبریز برگزار شد و در سال آینده همزمان در تبریز و تهران برگزار خواهد شد.

وی با بیان این‌که فلسفه وجودی و برگزاری چنین رویدادهایی تقویت وفاق و انسجام ملی است افزود: تبریز شهر علامه‌ها، عرفا و شعرا اولین‌ها است و در تحولات بنیادین سیاسی پیشگام و تقویت کننده وفاق ملی از صدر مشروطه تا انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس و انتخابات بوده است.

وی در ادامه پیام دکتر پزشکیان را قرائت کرد.

علی اصغر شعردوست دبیرکل کنگره بین المللی استاد شهریار نیز اظهار کرد: برگزاری این کنگره مجموعه تلاش همکاران دبیرخانه در ۶ ماه گذشته است.

وی افزود: تصمیم برگزاری این رویداد در اسفند ماه سال گذشته گرفته شد و جمعی از علاقمندان جمع شدند و فرماندهی اقدامات را استاندار برعهده گرفت.

وی با اشاره به دعوت از اساتید هشت کشور برای حضور در این کنگره افزود:دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز مانع برگزاری این رویداد نشد و در نهایت تمام پیگیری‌ها و برنامه ریزی‌ها شاهد برگزاری این کنگره هستیم.

شعردوست با اشاره به تداوم برنامه‌های کنگره بین المللی استاد شهریار در یک سال آینده و جمع بندی آن در سالگرد سال آینده استاد شهریار گفت: اوج تمامی برنامه‌های انجام گرفته را در شهریور ماه ۱۴۰۵ خواهیم داشت.

روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو نیز اظهار کرد: برگزاری این رویداد، اقدام ارزشمند و یادآور نگاه عمیق است که آذربایجان، جان ایران است و ایران با اقوام و قومیت‌های مختلفش پایدار است.

وی افزود: استاد شهریار نشان داد که در قرن جدید، شاعری بلندآوازه به سبک و سیاق قلل مرتفع شعر ایران مانند فردوسی توانایی دارد به همان شیوایی، بلاغت و شیرینی، شعر کلاسیک و سنتی و پرآوازه تمدن بزرگ را احیا کند.

وی ادامه داد: استاد به درستی، بلاغت و فصاحت، داشته‌های فرهنگی کهن سرزمین را حفظ کرد و با پیوند روحی حکمت آمیز دینی و ملی خود نشان داد که این سرزمین داشته‌های عمیقی دارد.

متفکر آزاد گفت: شهریار نشان داد که می‌توانی ترک، فارس، عرب یا لر در این سرزمین باشی و بدرخشی و سالروزت را سالروز شعر و ادب فارسی بنامند.

وی افزود: مفتخریم که بر یکی از قله‌های شعر و ادب فارسی و ترکی سرزمین نظاره گر هستیم و با افتخار، سینه خود را ستبر کرده‌ایم و با صدای رسا می‌گوییم اینجا آذربایجان، سر ایران است.