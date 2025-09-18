به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس، در خبر 20 شبکه قزوین اعلام کرد: در پی پیگیری‌های سه ساله نمایندگان مجلس، وزیر نیرو دستور جداسازی شرکت برق منطقه‌ای قزوین از زنجان را صادر کرد. این اقدام با هدف رفع مشکلات صنعتگران قزوین از جمله قطعی برق، افت ولتاژ و تاخیر در صدور مجوزهای برق صورت می‌گیرد.

وی گفت: با این انتزاع، مدیریت برق به خود استان سپرده شده و این امر به رشد و توسعه شرکت‌های استانی کمک خواهد کرد.

کارت مادرانه: ۲ میلیون تومان یارانه ماهانه برای مادران از سال ۱۴۰۵

در همین راستا، خانم محمدبیگی از جزئیات طرح کارت مادرانه خبر داد. طبق این طرح که در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده بود، از ابتدای سال ۱۴۰۵ به مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند، ماهانه ۲ میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه تعلق خواهد گرفت. این مبلغ به عنوان کمک معیشتی برای تامین هزینه‌های مادر و کودک در نظر گرفته شده است. همچنین، برنامه‌هایی برای ارتقای این کارت شامل تخفیف در اماکن تفریحی و حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار دارد که در صورت تامین بودجه اجرا خواهد شد.