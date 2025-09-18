ایجاد یک طرح بزرگ گردشگری، ارتقای زیرساخت‌های حوزه راه و تأمین اعتبار تصفیه‌خانه دیواندره از مهمترین موضوعاتی بود که استاندار کردستان در سفر به دیواندره وعده انجام آن را داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان در سفری یک روزه به منظور شرکت درجلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و بازدید از چند طرح صنعتی و خدماتی به شهرستان دیواندره سفر کرد.

لهونی همچنین از شرکت ذوب وریخته‌گری آگرین آلیاژماد و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر دیواندره که از سال ۱۳۹۵ ساخت آن آغاز شده بازدید کرد.