دادستان سبزوار: برخورد قضایی با مقصران آتشسوزی ساختمان سیمان
دادستان سبزوارگفت: با مقصران آتشسوزی ساختمان سیمان برخورد قضایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،در پی آتشسوزی گسترده در ساختمان شرکت سیمان سبزوار و عملیات اطفای حریق آن، جعفری صدیقی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: نماینده دادستانی از لحظات اولیه وقوع حادثه تا پایان عملیات اطفای حریق در محل حضور داشت و اقدامات لازم برای مدیریت و نظارت بر روند عملیات و صدور دستورات قضایی انجام شده است.
در این اطلاعیه تأکید شده است: بررسی ابعاد حادثه بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار دارد و پس از دریافت گزارشهای کارشناسی، مقصران احتمالی بدون اغماض شناسایی و با آنان برخورد قضایی مناسب انجام خواهد شد.
دادستان سبزوار از حضور بهموقع و مسئولانه نیروهای آتشنشانی، تیمهای امداد و نجات، اورژانس، مأموران انتظامی و سایر دستگاههای مسئول قدردانی شده است.
