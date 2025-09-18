تیم‌های بازار مرکبات چابکسر، املاک ۲۰ متری رامسر، پوریا و گل و‌ گیاه هیرکانیا به مرحله نیمه‌نهایی تور ملی والیبال ساحلی جام نگین خزر صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد جام نگین خزر با همکاری هیئت والیبال استان گیلان و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی ۲۵ تا ۲۸ شهریور پیگیری می‌شود.

در ادامه این رقابت‌ها و در مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایی امروز (۲۷ شهریور) ۱۲ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

نیکنام تهران صفر – هلدینگ بابک بختیاری ۲ (۱۰ بر ۲۱ و ۹ بر ۲۱)

املاک ۲۰ متری رامسر ۲ – تیم ملی زیر ۲۱ الف صفر (۲۱بر۱۹ و۲۱بر۱۲)

بازار مرکبات چابکسر ۲ – قهوه تلخ آستانه صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر۱۵)

موبایل آق شکیب رامسر ۲ – بستنی قصر بهشهر صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۳)

پوریا ۲ – پاس گلستان صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۰)

شهید ابراهیم هادی ۲ – اسپرسو بزن هرمزگان ۱ (۲۱ بر ۱۷ و ۱۳ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲)

شهداب یزد ۲ – تیم ملی زیر ۲۱ ب صفر (۲۱ بر۱۹ و ۲۱بر۱۹)

گل و گیاه هیرکانیا ۲- پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۱و ۲۱ بر ۹)

بازار مرکبات چابکسر ۲ – موبایل آق شکیب رامسر ۱ (۱۹بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۰ و ۱۵ بر ۱۳)

املاک ۲۰ متری رامسر ۲ – هلدینگ بابک بختیاری صفر (۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۸)

پوریا ۲ – شهید ابراهیم هادی صفر (۲۱بر ۱۷و ۲۱ بر ۱۴)

شهداب یزد صفر – گل و‌گیاه هیرکانیا۲ (۱۹بر۲۱ و ۱۳ بر ۲۱)

مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها فردا (۲۸ شهریور) با دو دیدار پیگیری می‌شود که برنامه آن به قرار زیر است:

پوریا – گل و‌ گیاه هیرکانیا

بازار مرکبات چابکسر – املاک ۲۰ متری رامسر

در ادامه نیز دو دیدار رده‌بندی و فینال برگزار خواهد شد تا مقام‌های اول تا چهارم مشخص شوند.