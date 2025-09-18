تور ملی والیبال ساحلی جام نگین خزر؛ معرفی چهار تیم نیمهنهایی
تیمهای بازار مرکبات چابکسر، املاک ۲۰ متری رامسر، پوریا و گل و گیاه هیرکانیا به مرحله نیمهنهایی تور ملی والیبال ساحلی جام نگین خزر صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد جام نگین خزر با همکاری هیئت والیبال استان گیلان و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی ۲۵ تا ۲۸ شهریور پیگیری میشود.
در ادامه این رقابتها و در مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایی امروز (۲۷ شهریور) ۱۲ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
نیکنام تهران صفر – هلدینگ بابک بختیاری ۲ (۱۰ بر ۲۱ و ۹ بر ۲۱)
املاک ۲۰ متری رامسر ۲ – تیم ملی زیر ۲۱ الف صفر (۲۱بر۱۹ و۲۱بر۱۲)
بازار مرکبات چابکسر ۲ – قهوه تلخ آستانه صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر۱۵)
موبایل آق شکیب رامسر ۲ – بستنی قصر بهشهر صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۳)
پوریا ۲ – پاس گلستان صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۰)
شهید ابراهیم هادی ۲ – اسپرسو بزن هرمزگان ۱ (۲۱ بر ۱۷ و ۱۳ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲)
شهداب یزد ۲ – تیم ملی زیر ۲۱ ب صفر (۲۱ بر۱۹ و ۲۱بر۱۹)
گل و گیاه هیرکانیا ۲- پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۱و ۲۱ بر ۹)
بازار مرکبات چابکسر ۲ – موبایل آق شکیب رامسر ۱ (۱۹بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۰ و ۱۵ بر ۱۳)
املاک ۲۰ متری رامسر ۲ – هلدینگ بابک بختیاری صفر (۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۸)
پوریا ۲ – شهید ابراهیم هادی صفر (۲۱بر ۱۷و ۲۱ بر ۱۴)
شهداب یزد صفر – گل وگیاه هیرکانیا۲ (۱۹بر۲۱ و ۱۳ بر ۲۱)
مرحله نیمهنهایی این رقابتها فردا (۲۸ شهریور) با دو دیدار پیگیری میشود که برنامه آن به قرار زیر است:
پوریا – گل و گیاه هیرکانیا
بازار مرکبات چابکسر – املاک ۲۰ متری رامسر
در ادامه نیز دو دیدار ردهبندی و فینال برگزار خواهد شد تا مقامهای اول تا چهارم مشخص شوند.