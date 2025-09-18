امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

خانواده‌ها و مشکل سرویس مدرسه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۷- ۲۱:۱۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اتحاد، فصل مشترک ایرانیان با هر نوع سلیقه و تفکر
اتحاد، فصل مشترک ایرانیان با هر نوع سلیقه و تفکر
۱۴۰۴-۰۶-۲۵
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با ولیعهد سعودی در عربستان
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با ولیعهد سعودی در عربستان
۱۴۰۴-۰۶-۲۵
توجه به اقشار آسیب‌پذیر اولویت اصلی دولت در حوزه سلامت
توجه به اقشار آسیب‌پذیر اولویت اصلی دولت در حوزه سلامت
۱۴۰۴-۰۶-۲۵
تلاطم در شرق اروپا
تلاطم در شرق اروپا
۱۴۰۴-۰۶-۲۴
خبرهای مرتبط

تشکیل بیش از هفت هزار پرونده تخلف تعزیراتی در خوزستان

افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس در استان قزوین

افزایش نرخ سرویس مدارس بیش از نرخ تورم نیست

برچسب ها: سرویس مدرسه ، سال تحصیلی جدید ، دانش‌آموزان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 