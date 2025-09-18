پیش‌رویداد ملی «امید» با هدف شناسایی نخبگان و حمایت از ایده‌های نوآورانه، در مریوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ‌رویداد «امید» نه تنها فرصتی برای معرفی ایده‌ها و نوآوری‌ها بلکه بستری برای تبادل نظر و تجربه میان شرکت‌کنندگان است.

در این نشست ۱۸۷ نفر شرکت کردند که حدود ۶۰ نفر ایده‌های نوآورانه خود را ارائه دادند.

احمد محمدی رئیس پارک علم و فناوری کردستان با بیان این که این رویداد فرصتی است تا نخبگان و جوانان خلاق ایده‌های خود را معرفی کنند گفت: هدف ما کمک به تبدیل این ایده‌ها به کسب‌وکار‌های موفق است.

محمدی همچنین از همکاری‌های صورت‌گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز رشد واحد‌های فناور شهرستان مریوان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با چنین رویدادهایی، شاهد رونق استارتاپ‌ها و توسعه فناوری در استان باشیم.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان همچنین به اهمیت ایجاد بستر‌های مناسب برای جوانان در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی منطقه اشاره کرد و از تمامی علاقه‌مندان دعوت کرد تا از امکانات موجود بهره‌برداری کنند.

نژاد جهانی فرماندار مریوان هم با اشاره به پتانسیل‌های بالای شهرستان مریوان در حوزه فناوری گفت: این رویداد می‌تواند به عنوان یک نقطه آغاز برای تبدیل ایده‌های نوین به کسب‌وکار‌های موفق در منطقه عمل کند.

جهانی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی استارتاپ‌ها و حمایت از نخبگان، شاهد رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در شهرستان باشیم.

امید کریمیان نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه پیش‌رویداد ملی «امید» با اشاره به حضور استارتاپ‌ها و نخبگان در این رویداد گفت: مریوان می‌تواند به عنوان یک قطب اصلی در حوزه استارتاپی شناخته شود.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار حمایت بیشتر نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی از ایده‌های خلاقانه شد و افزود: با ایجاد زیرساخت‌های لازم، می‌توانیم در ایجاد کسب‌وکار‌های موفق و رونق اقتصادی شهرستان گام‌های مؤثری برداریم.

در این مراسم از کارآفرینان و صاحبان ایده‌های خلاقانه و برتر تقدیر شد.