پخش زنده
امروز: -
مجمع انتخابات هیئت قایقرانی استان کردستان با حضور دبیر فدراسیون قایقرانی کشور در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مجمع خسرو قاضی زاده تنها کاندیدای این مجمع با کسب تمامی ۱۶ رأی اعضای مجمع به مدت چهار سال سکاندار هیئت قایقرانی کردستان شد.
دبیر فدراسیون قایقرانی کشور در این جلسه گفت: رأی قاطع مجمع به رئیس جدید نویدبخش روزهای خوب برای قایقرانی کردستان است.
صابونچی اظهار داشت: رشته پُرمدال قایقرانی در المپیک و بازیهای آسیایی اگرچه در کشورمان مهجور مانده، اما در کردستان طرفداران خاص خود را دارد.
سرپرست ورزش و جوانان کردستان نیز با بیان اینکه کردستان از لحاظ زیرساختهای ورزش قایقرانی به طور طبیعی در وضعیت مناسبی قرار دارد تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان کردستان با توجه به اهمیت رشته قایقرانی در عرصههای آسیایی و المپیک برنامه ویژهای را برای این هیئت در نظر گرفتهاست.
خاکی همچنین از امضای تفاهمنامه همکاری با آموزش و پرورش در زمینه استعدادیابی در تمامی رشتهها به ویژه قایقرانی خبر داد.