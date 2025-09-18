به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ بهروز بازوند گفت: عوامل انتظامی دلفان پس از دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستا‌های این شهرستان با سلاح شکاری شش نفر را مجروح و متواری شده است، بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با شناسایی محل اختفای قاتل، در عملیاتی ضربتی و در کمتر از یک ساعت، وی را در مخفیگاهش دستگیر دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی دلفان، مجروحان توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان منتقل شدند که متأسفانه یکی از آنها به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

سرهنگ بازوند، علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

وی گفت: نیروی انتظامی با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند.