نخستین دوره توانمندسازی بانوان پیشران در طرح «زیست عفیفانه» در خوی
نخستین دوره توانمندسازی بانوان پیشران در قالب طرح «زیست عفیفانه» با هدف ارتقای دانش، مهارت و توانمندیهای ترویجی در حوزه عفاف و حجاب، در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی خوی برگزار شد.
این دوره آموزشی که ویژه بانوان حوزوی، دانشگاهی و فعالان فرهنگی طراحی شده بود، با استقبال چشمگیر شرکتکنندگان همراه شد و اساتید برجسته حوزوی دعوتی از قم بهعنوان مدرس در این برنامه حضور داشتند.
محتوای دوره در سه محور اصلی «هویت و کرامت زن»، «شیوههای خلاقانه و تجربههای موفق در تبیین عفاف و حجاب» و «مهارتهای ارتباط مؤثر با مخاطب» ارائه شد که شرکتکنندگان را با روشهای علمی و کاربردی در زمینه تقویت گفتمان عفاف و حجاب آشنا ساخت.
این دوره نه تنها بستری برای ارتقای سطح دانش و آگاهی بانوان فعال فرهنگی فراهم کرد، بلکه زمینهساز تربیت نیروی انسانی اثرگذار در مسیر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه خواهد بود.
شرکتکنندگان نیز بر ضرورت استمرار چنین دورههای آموزشی تأکید کرده و آن را گامی مؤثر در راستای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه و تحقق زیست عفیفانه دانستند.