شب شعر کیش، گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار با حضور جمعی از شاعران کیش برگزار شد.

روزی که به نام شعر و ادب فارسی و یاد استاد جاودانه‌ی غزل، محمدحسین بهجت تبریزی، مشهور به شهریار مزین شده است.

این روز نه فقط سالروز درگذشت او، که فرصتی برای پاسداشت میراث شعر و ادبیات ایران و تجلیل از همه شاعرانی است که در طول تاریخ، واژه را به جان انسان‌ها پیوند زده‌اند.

شهریار، شاعری برخاسته از کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز، توانست با غزل‌های پرشور و منظومه‌ی ماندگار حیدربابایه سلام هم در دل فارسی‌زبانان جای گیرد و هم در میان ترک‌زبانان شهرتی بی‌بدیل بیابد.

او پلی میان زبان‌ها و دل‌ها زد و شعرش را از قید زمان و مکان رها ساخت تا نسل‌های مختلف در طنین آن آرام گیرند.

۲۷ شهریور هر سال، بهانه‌ای است برای بازگشت به شعر؛ برای شنیدن دوباره صدای شهریار که از عمق تاریخ تا امروز می‌رسد و به ما یادآوری می‌کند شعر تنها بازی با واژه‌ها نیست، بلکه روح زمانه و روایت زندگی مردم است.