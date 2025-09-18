پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک قطعه لکلک زخمی در اطراف این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فهیمه قمری گفت: این پرنده به دلیل جراحت و ناتوانی توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست به اداره منتقل شد.
وی افزود: پس از تیمار و نگهداری و اطمینان از سلامت، این گونه در زیستگاه طبیعی سد گلعذان رهاسازی گردید.
قمری با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: نقش مردم و مشارکت آنها در صیانت از حیات وحش بسیار مؤثر است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ مورد گونه از پرندگان، از جمله عقاب، سارگپه، لکلک، جغد شاهبوف، دلیجه و... توسط مردم برای تیمار و نگهداری به این اداره منتقل شده است.