ادامه عملیات ایمن سازی در استقبال از ماه مهر
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل گفت: در راستای تردد ایمن عابرین پیاده بخصوص دانش آموزان از خانه تا مدرسه همچون سال های گذشته، عملیات نوسازی خط کشی عابرین پیاده و علائم نوشتاری، تابلوهای علائم و چراغ های هشدار دهنده در محل های پر تردد در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
علی خلیل وند بیان کرد: عملیات نوسازی خط کشی عابرین پیاده و علائم نوشتاری، تابلو های علائم و چراغ های هشدار دهنده با هدف تردد ایمن برای عابرین پیاده بخصوص دانش آموزان در محل های پر تردد شهر در حال انجام است.
وی گفت: این طرح در قالب خط کشی، ایمن سازی و آرام سازی بیشتر در مسیرهای منتی به مدارس در حال انجام می باشد چراکه دانش آموزان جز قشر آسیب پذیر تر در حوادث ترافیکی می باشند.
خلیل وند افزود: از رانندگان انتظار می رود با رعایت قوانین و سرعت مطمئنه از بروز هرگونه حادثه برای خود و عابرین پیاده جلوگیری کرده تا سفری ایمن و سالم داشته باشند.