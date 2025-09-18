پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از تعیین تکلیف ۱۷ ابر طرح در کمیته رفع موانع سرمایهگذاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در بیست و سومین جلسه شورای معاونان و مدیران گفت: از روز اولی که آمدیم رویکردمان حل مسائل باقیمانده و به ارث رسیده از گذشته بوده و در این مسیر تنها ۳۰ پروندهای که از ابر طرحهای کیش هستند و در مجموع بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارند در کمیته رفع موانع سرمایهگذاری بررسی شدند.
کبیری، حق الناس و بیت المال را خطوط قرمز در اجرای امور برشمرد و گفت: برای بیت المال از حق الناس و برای حق الناس از بیت المال نمیگذرم و تا امروز این چنین بوده است و از این به بعد هم روال بر همین است.
او افزود: در یک چهارچوب مشخص و روشن اقدامات را پیش میبریم و رویکرد ما حل مسئله است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: با نظر نهادهای نظارتی و قضایی پیش میرویم و با متخصصان امر مشورت میکنیم تا ضریب خطا را کاهش دهیم.
او با بیان اینکه به عنوان نماینده حاکمیت در منطقه آزاد کیش همواره شاهد تعامل سازندهای بین سازمان و بخش خصوصی بوده، گفت: نتیجه این تعامل جزیرهای است که به داشتن آن افتخار میکنیم و قدردان همه سرمایهگذارانی هستیم که برای توسعه کیش و ایران عزیز تلاش کردهاند.