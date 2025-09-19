رئیس فدراسیون کشتی ایران و رئیس فدراسیون کشتی قطر در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جهان در کرواسی، با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران و شیخ فهد خالد آل ثانی، رئیس فدراسیون کشتی قطر در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جهان در کرواسی، دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست، محور‌های مختلف همکاری مورد بررسی قرار گرفت که از جمله می‌توان به ایجاد همکاری‌های مشترک در حوزه مراکز فیزیوتراپی ورزشی در ایران و قطر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی در ورزش، توسعه امکانات سخت‌افزاری، ارائه کمک‌های فنی و برگزاری اردو‌های مشترک اشاره کرد. همچنین طرفین تأکید کردند که این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تبادل اطلاعات و دانش در زمینه‌های مختلف برای هر دو کشور باشد.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، پس از پایان رقابت‌های جهانی، دو رئیس فدراسیون با انجام بازدید‌های متقابل از امکانات ورزشی دو کشور، زمینه گسترش همکاری‌های مشترک را فراهم خواهند کرد.

پیش از این نیز رئیس فدراسیون کشتی، با رؤسای فدراسیون‌های مختلف از جمه صربستان، ازبکستان، ترکیه و ... دیدار‌هایی داشت.

در این نشست؛ حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و سعید یوسفی، مدیر روابط بین المللی فدراسیون کشتی نیز حضور داشتند.