استاندار کرمان در دیدار با مدیرعامل موسسه سینما شهر عنوان کرد؛
پردیس سینمایی نیاز استان کرمان
مدیرعامل موسسه سینما شهر باهدف بست و گسترش مردمی سازی و عدالت فرهنگی با سفر به استان کرمان ضمن دیدار و گفتگو با استاندار کرمان از مجتمعها و ظرفیتهای فرهنگی و سینمایی این استان بازدید کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
به نقل از روابط عمومی موسسه سینما شهر، حبیب ایلبیگی مدیرعامل این موسسه باهدف بست و گسترش مردمی سازی و عدالت فرهنگی در سراسر کشور با سفر به استان کرمان ضمن دیدار و گفتگو با محمدعلی طالبی استاندار کرمان از مجتمعها و ظرفیتهای فرهنگی و سینمایی این استان و شهرستانهای تابعه بازدید کرد.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان در دیدار با مدیرعامل موسسه سینما شهر با اشاره به نیازهای فرهنگی استان گفت: کرمان به پردیس سینمایی نیاز دارد که علاوه بر پخش فیلم در سالنهای با ظرفیتهای متفاوت، امکان برگزاری مراسمهای هنری نیز بهصورت همزمان داشته باشد.
وی همچنین با تأکید بر توسعه زیرساختهای سینمایی افزود: تعریف رویدادهای فرهنگی، هنری و سینمایی در راستای توسعه فعالیتهای سینما در استان مورد تأکید ماست و برگزاری رویدادها به توسعه زیرساختها نیز کمک میکند.
در ادامه این دیدار حبیب ایلبیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر با اشاره به عدم برخورداری شهرهای بالای 100 هزار نفر از سینما در این استان گفت: ما انشالله پسازاین دیدار از شهرستانهای بالای صد هزار نفر فاقد سینما هستند بازدید خواهیم داشت تا با توجه به ظرفیتهای موجود و نظرات کارشناسی تصمیمگیریهای لازم را انجام شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استانی و لزوم ورود بخش خصوصی نیز افزود: با توجه به بازدیدها و گزارشهای موجود زیرساختهای استان کرمان میبایست تجهیز شوند لذا در کنار لزوم ورود بخش خصوصی با توجه به ظرفیتهای استانی نیاز است که مدیران استانی، بخش خصوصی را هم ترغیب و هم تشویق کنند تا با ورود به این عرصه و سرمایهگذاری در ساخت و راهاندازی زیرساختهای فرهنگی و سینمایی شاهد بهبود شرایط در استان باشیم.
پسازاین دیدار ایلبیگی از مجتمع فرهنگی، تجاری کرمان مال بازدید و در نشست با مدیران این مجموعه راهکارهای کمک به راهاندازی پردیس سینمایی مورد برسی قرار گرفت.
در این نشست مدیرعامل موسسه سینما شهر با اشاره به آمارهای و دادههای موجود در سینما گفت: 302 سینمای فعال سال گذشته با 802 سالن و 145 هزار و 360 صندلی در کشور داشتیم که استان کرمان با 25 شهرستان تنها در هفت شهرستان با 13 سینمای فعال که 16 سالن و سه هزار و 713 صندلی است از ضریب اشغال 5.37 برخوردار است که بسیار آمار پایین است. این در حالی است که استان فارس به عنوانی یکی از همسایگان کرمان سال گذشته 2 میلیون 253 هزار مخاطب داشته اما در استان کرمان تنها 362 هزار مخاطب به سینماها رفتند.
ایلبیگی همچنین با تأکید بر استعداد موجود در استان برای سرمایهگذاری افزود: سینماهای مدرن در کرمان نداریم در حالی در برخی مراکز استانهای همجوار در اکثر «مجتمع مالها» بدون حمایت دولتی سینما میسازند. مسئولان استان و همه کرمانیها باید تلاش کنند نسبت خود را با همسایگان طوری تنظیم کنند که هم شهرهای بیشتری سینما داشته باشد هم در کرمان که جمعیت نزدیک یکمیلیون نفر دارد، سینمای مدرن داشته باشیم. وی تأکید کرد که کرمان بسیار مستعد برای سرمایهگذاری در سینماست.
مدیرعامل موسسه سینما شهر از رشد اکرانهای همزمان پس از تبدیل آپارات به دیجیتال در سینما نیز گفت: سال 1393 باهمت دولت سینماهای ایران از سیستم آپارات به دیجیتال تبدیل شدند که همه کشور بتوانند همزمان فیلمهای روز را نمایش دهند و از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد رشد فروش و مخاطب در سینما بودیم.
مدیرعامل موسسه سینما شهر اضافه کرد: نزدیک 80 شهرستان بالای یکصد هزار نفر در کشور وجود دارند که فاقد سالن سینما هستند لذا با همکاری مدیران کل ارشاد و سازمان برنامهوبودجه در شورای عالی سینما طرح احداث سینما در شهرستانهای بالای یکصدهزار جمعیت را مصوب کردیم و بر همین اساس بازدیدهایی را آغاز و شهرستانها را شناسایی کردیم تا امکانات زیرساختی آنها مورد برسی قرار بگیرد تا جایی که اگر مجتمع فرهنگی در آن شهر وجود دارد آن را تجهیز کنیم تا مردم از حداقل امکانات سینما بهرهمند شوند.
وی همچنین با اشاره تشکیل شورای عالی سینما در استان نیز گفت: مطابق ابلاغ معاون اول رئیسجمهور در شورای عالی سینما استانداران موظفاند نسبت به مسائل سینمای استان در حوزههای مختلف با مسئولان بخشها و مدیران اقتصادی و صنعتی استان وارد گفتگو شده و آنها را برای سرمایهگذاری در این حوزه وارد کنند که اینیک اتفاق ویژه برای سینما خواهد بود.
محسن ضرابی نایبرئیس هیئتمدیره شرکت صاروج دیار کریمان پارس نیز در این نشست گفت: این پروژه بزرگ در دو زون طراحی و اجراشده که ابتدا قرار بود در زون دو پردیس سینمایی احداث شود اما در پی بازدید و نشست مشترک با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، پیشنهاد شد که طبقه دوم زون یک به پردیس سینمایی اختصاص یابد و تجهیز شود.
به گفته مسئولان، این قسمت از مجتمع با فضای بیش از پنج هزار مترمربع قابلیت راهاندازی هشتتا 11 سالن نمایش با ظرفیتهای مختلف از سالن وی آی پی 15 تا 20 نفره تا 50، 100 و 150 نفره بر اساس طراحی که مشاور و بهرهبردار انجام دهد و یک سالن بزرگ جشنوارهای را دارد.
در ادامه برنامههای سفر به استان کرمان ایلبیگی با همراهی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، معاون امور هنری و سینمایی این اداره کل و مدیر امور سینمایی موسسه سینما شهر از بخشهای مختلف مجموعه یوتیه (باغ هنر) در شهر کرمان که بازسازیشده، بازدید کرد.
در این بازدید مدیر و سرمایهگذار بخش خصوصی این مجموعه گزارشی از وضعیت موجود، پیشرفتهای فیزیکی و نیازهای آتی آن ارائه کرد و گفت: این مجموعه دارای 2 سالن سینما با گنجایش 305 صندلی وی آی پی 60 نفره است؛ که در کنار آن کافیشاپ، رستوران، فضای تئاتر و فضای روباز اجرای کنسرت و همچنین یک نگارخانه و آموزشگاه موجود است که امیدوارم از ابتدای آبان شاهد آغاز به فعالیت باشیم.
مدیرعامل موسسه سینما شهر در ادامه سفر به استان کرمان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، امامجمعه و فرماندار بردسیر و جمعی از مدیران شهرستان در شهرستان بردسیر از امکانات و مجتمعهای فرهنگی این شهرستان بالای یکصد هزارنفری استان کرمان بازدید کرد.
ایلبیگی در این بازدید با اشاره به اهمیت مطالبه مردمی برای ایجاد و راهاندازی سینما اظهار داشت: در کوتاهمدت باید این مجتمع تجهیز و تبدیل به سالن نمایش فیلم شود ولی در بلندمدت باید مسئولان شهرستان با حمایت شورای سینمایی استان به سمت ساخت سینمای جدید بروند.
مدیرعامل موسسه سینما شهر ادامه داد: امیدواریم با تشکیل شورای سینمایی استان و گفتوگوهایی که امروز با استاندار کرمان داشتیم، بتوانیم به شهرهای فاقد سینما کمک کنیم. وی همچنین در حضور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی که در این بازدید حضور داشت، از نمایندگان درخواست کرد از طرح تجهیز شهرستانهای بالای ۱۰۰ هزار نفر به سالن سینما، حمایت و پشتیبانی کنند.
حمزه وفایی فرماندار بردسیر هم گفت: این شهرستان بر اساس سرشماری سال ۹۵ بیش از ۸۲ هزار نفر جمعیت داشته و الآن یکصد هزار نفر جمعیت داریم چراکه بردسیر مهاجرپذیر است و طی ۴۵ سال که شهرستان شدیم، سینما نداشتیم و مطالبه جدی مردم است.
فرماندار بردسیر نیز با توجه به نیازهای لازم برای راهاندازی سینما در شهرستان گفت: ما ابتدا نیازمند صدور مجوزهای لازم هستم و سپس تجهیزاتی که برای بهروزرسانی سالن مجتمع فرهنگی شهرستان لازم است تا امکانات مناسب نمایش فیلم برای مردم فراهم شود.
مدیرعامل موسسه سینما شهر پس از شهرستان بردسیر بهمنظور بازدید از ظرفیتها و زیرساختهای سینمایی کرمان، به شهرستان بافت سفر کرد.
حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان که در این بازدید همراه مدیرعامل موسسه سینما شهر بود در خصوص تجهیز مجتمعهای فرهنگی استان گفت: ۱۲ مجتمع فرهنگی در استان داریم که با اختصاص اعتبار استانی و وزارتخانه، تجهیز میشوند.
وی اظهار داشت: مجتمع فرهنگی بافت که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیز اینجا مستقر است، دارای تنها سالن آمفیتئاتر شهر است که قابلیت تبدیل به سالن مجهز نمایش فیلم را دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: این سالن ۲۲۰ صندلی دارد و بهنوعی سالن مرکزی شهر است. وی افزود: البته مجتمع فرهنگی هنری جدید شهرستان بافت در دستساخت است و ۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حبیب ایلبیگی نیز در ادامه اظهار داشت: سالن آمفیتئاتر این مجتمع برخی تجهیزات را دارد و نیازمند تجهیزات دیگر ازجمله پرده اکران و سیستم صوتی است.
مدیرعامل موسسه سینما شهر پس از بازگشت به شهر کرمان از سینماهای مهتاب، آسیا و شهر تماشا این شهر بازدید کرد.
داریوش افراشته مالک سینما مهتاب و آسیا در این بازدید علت غیرفعال بودن سینما مهتاب را مربوط به سیستم گرمایشی آن عنوان کرد و گفت: هر دو سینما فاقد گازکشی هستند و برای رفع این مشکل مکاتبات متعددی داشتهایم. اگر مشکل سیستم گرمایشی سینما رفع شود، آماده بازگشایی سینما هستیم.