مدیرعامل موسسه سینما شهر باهدف بست و گسترش مردمی سازی و عدالت فرهنگی با سفر به استان کرمان ضمن دیدار و گفتگو با استاندار کرمان از مجتمع‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و سینمایی این استان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موسسه سینما شهر، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل این موسسه باهدف بست و گسترش مردمی سازی و عدالت فرهنگی در سراسر کشور با سفر به استان کرمان ضمن دیدار و گفتگو با محمدعلی طالبی استاندار کرمان از مجتمع‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و سینمایی این استان و شهرستان‌های تابعه بازدید کرد.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان در دیدار با مدیرعامل موسسه سینما شهر با اشاره به نیازهای فرهنگی استان گفت: کرمان به پردیس سینمایی نیاز دارد که علاوه بر پخش فیلم در سالن‌های با ظرفیت‌های متفاوت، امکان برگزاری مراسم‌های هنری نیز به‌صورت هم‌زمان داشته باشد.

وی همچنین با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های سینمایی افزود: تعریف رویدادهای فرهنگی، هنری و سینمایی در راستای توسعه فعالیت‌های سینما در استان مورد تأکید ماست و برگزاری رویدادها به توسعه زیرساخت‌ها نیز کمک می‌کند.

در ادامه این دیدار حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر با اشاره به عدم برخورداری شهرهای بالای 100 هزار نفر از سینما در این استان گفت: ما انشالله پس‌ازاین دیدار از شهرستان‌های بالای صد هزار نفر فاقد سینما هستند بازدید خواهیم داشت تا با توجه به ظرفیت‌های موجود و نظرات کارشناسی تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استانی و لزوم ورود بخش خصوصی نیز افزود: با توجه به بازدیدها و گزارش‌های موجود زیرساخت‌های استان کرمان می‌بایست تجهیز شوند لذا در کنار لزوم ورود بخش خصوصی با توجه به ظرفیت‌های استانی نیاز است که مدیران استانی، بخش خصوصی را هم ترغیب و هم تشویق کنند تا با ورود به این عرصه و سرمایه‌گذاری در ساخت و راه‌اندازی زیرساخت‌های فرهنگی و سینمایی شاهد بهبود شرایط در استان باشیم.

پس‌ازاین دیدار ایل‌بیگی از مجتمع فرهنگی، تجاری کرمان مال بازدید و در نشست با مدیران این مجموعه راهکارهای کمک به راه‌اندازی پردیس سینمایی مورد برسی قرار گرفت.

در این نشست مدیرعامل موسسه سینما شهر با اشاره به آمارهای و داده‌های موجود در سینما گفت: 302 سینمای فعال سال گذشته با 802 سالن و 145 هزار و 360 صندلی در کشور داشتیم که استان کرمان با 25 شهرستان تنها در هفت شهرستان با 13 سینمای فعال که 16 سالن و سه هزار و 713 صندلی است از ضریب اشغال 5.37 برخوردار است که بسیار آمار پایین است. این در حالی است که استان فارس به عنوانی یکی از همسایگان کرمان سال گذشته 2 میلیون 253 هزار مخاطب داشته اما در استان کرمان تنها 362 هزار مخاطب به سینماها رفتند.

ایل‌بیگی همچنین با تأکید بر استعداد موجود در استان برای سرمایه‌گذاری افزود: سینماهای مدرن در کرمان نداریم در حالی در برخی مراکز استان‌های هم‌جوار در اکثر «مجتمع مال‌ها» بدون حمایت دولتی سینما می‌سازند. مسئولان استان و همه کرمانی‌ها باید تلاش کنند نسبت خود را با همسایگان طوری تنظیم کنند که هم شهرهای بیشتری سینما داشته باشد هم در کرمان که جمعیت نزدیک یک‌میلیون نفر دارد، سینمای مدرن داشته باشیم. وی تأکید کرد که کرمان بسیار مستعد برای سرمایه‌گذاری در سینماست.

مدیرعامل موسسه سینما شهر از رشد اکران‌های هم‌زمان پس از تبدیل آپارات به دیجیتال در سینما نیز گفت: سال 1393 باهمت دولت سینماهای ایران از سیستم آپارات به دیجیتال تبدیل شدند که همه کشور بتوانند هم‌زمان فیلم‌های روز را نمایش دهند و از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد رشد فروش و مخاطب در سینما بودیم.

مدیرعامل موسسه سینما شهر اضافه کرد: نزدیک 80 شهرستان بالای یک‌صد هزار نفر در کشور وجود دارند که فاقد سالن سینما هستند لذا با همکاری مدیران کل ارشاد و سازمان برنامه‌وبودجه در شورای عالی سینما طرح احداث سینما در شهرستان‌های بالای یکصدهزار جمعیت را مصوب کردیم و بر همین اساس بازدیدهایی را آغاز و شهرستان‌ها را شناسایی کردیم تا امکانات زیرساختی آن‌ها مورد برسی قرار بگیرد تا جایی که اگر مجتمع فرهنگی در آن شهر وجود دارد آن را تجهیز کنیم تا مردم از حداقل امکانات سینما بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اشاره تشکیل شورای عالی سینما در استان نیز گفت: مطابق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور در شورای عالی سینما استانداران موظف‌اند نسبت به مسائل سینمای استان در حوزه‌های مختلف با مسئولان بخش‌ها و مدیران اقتصادی و صنعتی استان وارد گفتگو شده و آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد کنند که این‌یک اتفاق ویژه برای سینما خواهد بود.