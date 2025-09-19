به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ گفت که آمریکا به دنبال بازپس‌گیری کنترل پایگاه هوایی بگرام از طالبان است و این دارایی راهبردی و مهم را که در جریان خروج جنجالی از افغانستان از دست رفته بود، پس می‌گیرد.

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که در حال مذاکره با طالبان است تا نیرو‌های آمریکایی بار دیگر این پایگاه را که قبلاً بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در این کشور بود و به دلیل نزدیکی به چین، یک پایگاه مهم منطقه‌ای محسوب می‌شد، اشغال کنند.

اظهارات او در مورد چین، متحدان غربی را که با دقت روابط بین دو ابرقدرت را زیر نظر داشته‌اند، نگران خواهد کرد، زیرا تشدید تنش‌ها می‌تواند منجر به آشفتگی اقتصادی بیشتر و حتی درگیری‌های نظامی شود.

ترامپ روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس، در پایان سفر خود به این کشور گفت: بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است. ما آن را رایگان به آنها دادیم. ضمناً ما در تلاشیم آن را پس بگیریم.

وی ادامه داد: در تلاشیم این پایگاه را پس بگیریم، زیرا طالبان به کمک ما نیاز دارند. ما آن پایگاه را می‌خواهیم. همانطور که می‌دانید، یکی از دلایلی که ما این پایگاه را می‌خواهیم این است که یک ساعت با جایی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را می‌سازد، فاصله دارد.

ترامپ از جو بایدن رئیس جمهوری سابق آمریکا به دلیل خروج جنجالی این کشور از افغانستان در سال ۲۰۲۱ انتقاد و ادعا کرد که این خروج، سلاح‌ها و سایر دارایی‌های نظامی آمریکا، از جمله پایگاه‌ها، را در اختیار طالبان قرار داده است.

ترامپ در ماه فوریه در اولین جلسه کابینه خود پس از انتخاب مجدد گفت که در طرح قبلی خروج از افغانستان، «ما قصد داشتیم بگرام را حفظ کنیم، نه به خاطر افغانستان، بلکه به خاطر چین، زیرا دقیقاً یک ساعت با جایی که چین موشک‌های هسته‌ای خود را می‌سازد، فاصله دارد.»

وی در ادامه گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است و یکی از بزرگترین باند‌های ساخته شده از بتن و فولاد سنگین را دارد. این فرودگاه دارای یک باند ۱۱ هزار و ۸۰۰ فوتی (۳۶۰۰ متری) است که قادر به خدمت‌رسانی به بمب‌افکن‌ها و هواپیما‌های باری بزرگ است.

ترامپ همچنین در آن زمان ادعا کرد که چین این فرودگاه را اشغال کرده است. طالبان ادعا‌های ترامپ را رد کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که این فرودگاه توسط افغانستان کنترل می‌شود، نه چین.