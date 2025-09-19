پخش زنده
بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابانها آمدند تا علیه برنامههای دولت برای کاهش هزینههای اجتماعی اعتراض کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ تنها در پایتخت فرانسه، حدود ۵۵ هزار معترض در مخالفت با اقدامات دولت در زمینه کاهش هزینههای دولت تجمع کردند.
کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه، روز پنجشنبه گزارش داد که بیش از یک میلیون نفر در تجمعات سراسری در فرانسه شرکت کردند.
این تجمعات در پاریس، نانت، رن، لیون و مارسی و سایر شهرها به خشونت کشیده شد، به گونهای که معترضان به مغازهها و بانکها حمله کردند. بسیاری از معترضان دستگیر شدند. پلیس از گاز اشکآور برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرد.
بیش از ۸۰ هزار مأمور پلیس، خودروهای زرهی و پهپادها برای حفظ نظم عمومی استفاده شدند.
در جریان اعتراضات سراسری علیه برنامههای دولت برای کاهش هزینههای اجتماعی، در مجموع ۱۸۱ نفر در سراسر فرانسه بازداشت شدند.
بر اساس دادههای پلیس فرانسه، ۳۱ نفر در پاریس بازداشت شدند. ۲۲ نفر از جمله ۱۱ افسر پلیس و یک روزنامهنگار زخمی شدند. در مجموع، ۷۰۰ تجمع اعتراضی جداگانه در سراسر کشور برگزار شد.
اتحادیههای کارگری بزرگ در سراسر فرانسه خواستار اعتصاب سراسری و اعتراضات گسترده علیه پیشنویس بودجه ۲۰۲۶ دولت شدهاند. دولت قبلی فرانسه به رهبری فرانسوا بایرو نخست وزیر پیشین این کشور، کاهش بودجهای بالغ بر تقریباً ۴۴ میلیارد یورو را پیشنهاد داد. دولت بایرو در ۸ سپتامبر رأی عدم اعتماد گرفت، که عمدتاً به دلیل مخالفت بر سر نحوه مدیریت بودجه بود.
سباستین لکورنو به عنوان نخستوزیر جدید فرانسه منصوب شد، اما بسیاری معتقدند که پیشنهادهای بودجه تحت رهبری او عمدتاً همان مسیر کاهش هزینهها را دنبال میکنند.