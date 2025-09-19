پخش زنده
امروز: -
هوای کلانشهر اصفهان در آخرین جمعه تابستان در شش منطقه و یک شهر مجاور ناسالم برای همه ودر وضعیت قرمز آلودگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز جمعه بیست و هشتم شهریور با میانگین ۱۲۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی آلودگی است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۴، رودکی ۱۵۱، زینبیه ۱۶۱، کاوه با ۱۵۲، کردآباد ۱۸۴ و ولدان با ۱۵۳ AQI همچنین شهر خمینی شهر با ۱۵۱ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.
همچنین شاخص کیفی هوای اصفهان در ایستگاه پایش هوا در ایستگاههای میرزاطاهر با ۱۲۸، فرشادی ۱۴۵، رهنان ۱۳۷ و دانشگاه صنعتی ۱۱۲ همچنین شهرقهجاورستان با ۱۴۰، AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
همچنین شاخص کیفیت هوا در بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۹ AQI در وضعیت پاک در حالیکه این شاخص در ایستگاههای پارک زمزم با ۸۴، سپاهان شهر با ۸۰، فیض ۷۸، هزار جریب ۸۴ AQI همچنین شهرهای زرین شهر ۹۴، شاهین شهر با ۵۹، کاشان با ۸۵، مبارکه ۴۱ ونجف آباد ۸۰ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.