به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، جمیل حمیدی گفت: این محوطه که با نام سایت قوچم اسلمرز شناخته می‌شود، گنجینه‌ای ارزشمند از تاریخ طبیعی و میراث زمین‌شناسی استان کردستان به شمار می‌آید.

رئیس اداره محیط زیست دهگلان با تشریح روند اجرای طرح افزود: با انعقاد قرارداد میان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان و دانشگاه زنجان، مطالعات اولیه این سایت به گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه زنجان واگذار شد.

وی گفت : در مأموریتی شش روزه، تیم علمی به سرپرستی مجید میرزایی با مجوز و نظارت اداره محیط زیست، اقدام به شناسایی و برداشت اصولی نمونه‌ها کرد. در طول این مدت، اداره محیط زیست دهگلان به عنوان ناظر محلی، بر روند اجرای کار نظارت داشت تا عملیات میدانی با رعایت کامل موازین علمی، فنی و زیست‌محیطی و با حداقل تخریب عرصه طبیعی انجام شود.

حمیدی افزود : نمونه‌های برداشت شده مطابق استاندارد‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی منتقل شدند و گزارش اولیه تیم علمی نشان می‌دهد این فسیل‌ها متعلق به گونه‌های شاخصی از اسب‌های سه‌انگشتی و گاوسانان دوره میوسن پسین با قدمتی حدود هفت تا هشت میلیون سال هستند.

رئیس اداره محیط زیست دهگلان افزود: با توجه به ارزش و یکتایی این سایت، تلاش خواهیم کرد تا پس از تکمیل مطالعات و تأیید کارشناسان، این محوطه به عنوان «اثر طبیعی ملی» ثبت شود.

وی همچنین بر ضرورت حفاظت از این سایت‌ها برای درک تاریخ تکامل و حفظ میراث طبیعی ملی تأکید کرد و گفت: اداره محیط زیست دهگلان آماده همکاری برای حفاظت، تعیین حریم و معرفی این سایت ارزشمند به مراجع ذی‌ربط است تا ضمن حفاظت پایدار، زمینه بهره‌وری علمی و تحقیقاتی برای محققان فراهم شود.