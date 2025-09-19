به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر جهاد کشاورزی سردشت گفت: امسال بیش از یک‌هزار تن سماق از باغات این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

احمد علی‌پور گفت:در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از باغات سردشت به کشت سماق اختصاص یافته که این وسعت، این شهرستان را به قطب تولید این محصول در سطح منطقه و کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: به دلیل بروز سرمازدگی در بهار و گرمای شدید تیرماه، میزان برداشت سماق در سردشت نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافت، اما همچنان این شهرستان سهم مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی سردشت با بیان اینکه سماق این شهرستان به صورت کاملاً طبیعی و بدون استفاده از سموم و کود‌های شیمیایی تولید می‌شود، گفت: کیفیت بالای محصول سردشت به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جنگلی منطقه است و همین ویژگی موجب شده سماق این شهرستان به عنوان یک برند شناخته‌شده در بازار‌های داخلی مطرح باشد.